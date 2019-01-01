أرسنال يفكر في التعاقد مع جاري كاهيل

وسط منافسة من ثلاثي البريميرليج

يتطلع نادي أرسنال الإنجليزي، لتدعيم خط صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي.

كاهيل ينتهي عقده مع البلوز بنهاية شهر يونيو الجاري، مع عدم وجود أي احتمالية لتوقيعه على عقد جديد.

تقارير إنجليزية أكدت رغبة المدرب أوناي إيمري في التعاقد مع المدافع الإنجليزي المخضرم.

ويأتي ذلك نظراً للخبرة التي يتمتع بها كاهيل، بالإضافة لميزانية أرسنال المحدودة هذا الصيف.

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ومن المتوقع أن يتقدم المدفعجية بعرض لضم صاحب الـ33 عاماً في صفقة انتقال حر.

ويواجه أرسنال منافسة قوية على الصفقة من بعض أندية البريميرليج، أهمها أستون فيلا وست هام وكريستال بالاس.