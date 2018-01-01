النتائج المباشرة
الدوري الأوروبي

خاص | لاعب أرسنال الشاب يغيب عن مباراة كاراباج

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
إصابة تضرب سميث رو ولن يتمكن من اللعب مع أرسنال في لقاء الدوري الأوروبي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض إيميل سميتث رو، لاعب أرسنال، إلى إصابة في التدريبات صباح اليوم، الخميس، مما يبعده عن المشاركة أمام كارباج في الدوري الأوروبي.

أرسنال ضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ 32 من اليوربا ليج دون أن يخسر أي مباراة في دور المجموعات.

وعلم Goal أن رو تعرض لإصابة في الفخذ خلال التدريبات الصباحية وبذلك لن يتواجد في مباراة كاراباج كما أنّه سيغيب عن مباراة توتنهام يوم الأربعاء المقبل في كأس كاراباو.

اختيارات المحررين

وسوف يعود مسعود أوزيل إلى المشاركة بعد فترة غياب عقب تعافيه من الإصابة في مباراة الليلة.

وكان أوناي إيمري، مدرب أرسنال، أشاد بسميث بعد تألقه أمام  فورسكلا بولتافا الأوكراني وتسجيله هدفًا في المباراة.

وقال إيمري: "لدينا عدد كبير من المواهب في أرسنال وسميث رو خير مثال على ذلك، لقد لعب بثقة كبيرة وقدم أداءً مثاليًا طوال المباراة".

وتابع: "أعتقد أننا سوف نعتمد على لاعبي الأكاديمية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة في المباريات الهامة ولن يتواجدوا فقط معنا في التدريبات".

الجانرز ضمن صدارة المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي بعد وصوله إلى 13 نقطة.

الموضوع التالي:
النصر الإماراتي يتعاقد مع المدرب الإسباني بينات سان خوسيه
الموضوع التالي:
حكام من أوروبا لمباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي
الموضوع التالي:
هدف جيسوس يعيد له الحياة في الدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
مورينيو: أحب مباريات ليفربول ولا أزال أمتلك الشغف
الموضوع التالي:
فحص طبي للشناوي لتحديد موعد عودته للتدريبات
إغلاق