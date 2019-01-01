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فقير يحدد موقفه بين ليون وأرسنال

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عروض عدة للنجم الفرنسي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير فرنسية أن نبيل فقير، نجم ليون، يتجه للبقاء ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل رغم الاهتمام من عدة أندية.

فقير كان على أعتاب الانتقال لصفوف ليفربول الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تتم في الأمتار الأخيرة دون الكشف عن الأسباب.

وذكرت "ليكيب" أن فقير يتجه للبقاء مع ليون الموسم المقبل في ظل تمسك المدير الفني الجديد سيلفينيو بخدماته والسعي لتوظيفه بشكل جديد.

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وأشارت الصحيفة أن فقير سيلعب في مركز لاعب خط الوسط بخطة 4-3-3 وليس في الهجوم كما هو المعتاد في المواسم الماضية.

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وأوضحت الصحيفة أن من أسباب سعي فقير للاستمرار هو عدم وضوح موقف أرسنال الذي ينتظر بيع مسعود أوزيل للتحرك نحوه.

الصحيفة أكدت أن فقير يمتلك كذلك عدداً من العروض من أندية صينية، ولكن اللاعب يفضل البقاء في أوروبا.

يذكر أن ليون أعلن مساء الثلاثاء بيع نجمه تانجوي ندومبيلي إلى صفوف توتنهام مقابل ما يقارب 65 مليون يورو.

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