فان بيرسي: لست نادماً على الانتقال لمانشستر يونايتد

المهاجم الهولندي تلقى العديد من العروض قبل الرحيل عن المدفعجية

أكد روبن فان بيرسي مهاجم أرسنال السابق، أنه لا يندم أبداً على قراره بالرحيل عن المدفعجية والانتقال لمانشستر يونايتد.

النجم الهولندي غضب العديد من جماهير أرسنال، عندما رحل إلى الشياطين الحمر عام 2012.

فان بيرسي أكد امتلاكه العديد من العروض بالدوري الإسباني والإيطالي، لكن رغبته كان واضح باللعب لمانشستر.

وقال الهولندي المعتزل:"أنت تعلم دائماً أن تلك المواقف قد تحدث عندما تتخذ هذه الخطوة، لكن تحملت الأمر بالتدريج ولست نادماً على أي شيء".

وأضاف:"حالة الغضب كانت طبيعية، لكنه قراري وكان علي التعامل معه كأي رجل ناضج لأنها حياتي الخاصة".

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وتابع:"مباراتي الأولى أمام أرسنال كانت صعبة من الناحية النفسية، لعبنا ضدهم على ملعبنا في مانشستر، وكانت هناك العديد من المشاعر المتضاربة".

واستكمل:"أتيحت أمامي العديد من الفرص قبل الرحيل عن أرسنال، سواء من إيطاليا وإسبانيا، لم تكن لدي أي رغبة، وقررت تمديد عقدي قبل الانضمام لمانشستر".

يذكر أن فان بيرسي نجح في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي بأول موسم له بقميص الفريق.