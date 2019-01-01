أرسنال يحاول ضم مانولاس قبل تجديد عقده مع روما

يوفنتوس يترقب الموقف وقد يخطف الصفقة

يطمح نادي أرسنال الإنجليزي، في الحصول على خدمات المدافع اليوناني كوستاس مانولاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم روما ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن صفوف الذئاب، وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي، عن طريق أرسنال أو مانشستر يونايتد.

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تقارير إيطالية أكدت أن المدفعجية يتابعون مانولاس منذ فترة طويلة، والآن يستعدون للتعاقد معه بشكل رسمي.

الدولي اليوناني يرتبط بعقد مع روما ينتهي في يونيو 2022، ويمكن ضمه في حالة دفع الشرط الجزائي بـ36 مليون يورو فقط.

روما يحاول الإسراع بالتفاوض مع مانولاس، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد برفع قيمة الشرط الجزائي.

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وهو ما يضع الكثير من الضغوط على أرسنال، للدخول في أقرب وقت ممكن لإنهاء الصفقة.

وعلى الجانب الآخر يترقب يوفنتوس الموقف، حيث يحتاج هو الآخر لتدعيم دفاعي، بعد اعتزال نجمه المخضرم أندريا بارزالي.