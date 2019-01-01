سيبايوس يرفض العودة لريال مدريد في ظل وجود زيدان

العلاقة وصلت لطريق مسدود بين اللاعب والمدرب الفرنسي

يرفض لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، فكرة العودة لريال مدريد في ظل تواجد زين الدين زيدان مدرباً للفريق.

سيبايوس انضم لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة إعارة جافة بدون خيار الشراء.

اللاعب قدم مستويات جيدة مع المدفعجية، وسط أنباء حول محاولة النادي الإنجليزي للحصول على خدماته بشكل نهائي.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن سيبايوس سيرحب بالبقاء مع أرسنال في حالة استمرار زيدان مع ريال.

ويأتي ذلك لعدم اقتناع المدرب الفرنسي بقدرات لاعب الوسط الإسباني، وعدم منحه الفرص الكافية للمشاركة.

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زيدان كان مدرباً للميرينجي خلال انضمام سيبايوس من ريال بيتيس، حيث ظهر اللاعب في 9 مباريات فقط بجميع البطولات بموسمه الأول.

وتعطي هذه الأنباء دفعة قوية لأرسنال في مفاوضاته لشراء سيبايوس، حيث قد يوافق النادي الإسباني على بيعه بمبلغ يتراوح من 30 إلى 35 مليون يورو.