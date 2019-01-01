مهاجم واتفورد: أرسنال متأخر عن جميع الكبار فيما يتعلق بالانتقالات

تروي ديني مهاجم واتفورد ينتقد حالة التأخر التي تلازم أرسنال في سوق الانتقالات بالسنوات الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد تروي ديني مهاجم فريق واتفورد الإنجليزي أداء فريق أرسنال في سوق الانتقالات خلال السنوات الماضية، وتراجعه بشكل كبير بين كبار البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أيضًا أن الفريق يقدم كرة قدم أفضل في الموسم الجاري عما كان عليه الأمر في المواسم الأخيرة.

وقال ديني: "الجميع يعلم أنني على غير وفاق مع كل ما يتعلق بفريق أرسنال، لكنني أعتقد أنهم أصبحوا أكثر صلابة مؤخرًا، والفريق أصبح له أهدافًا واضحة".

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وأضاف: "لديهم في الوقت الحالي أساليب لعب مختلفة، فيمكنهم وضع مهاجمين في الأمام ودومًا يستطيعون التسجيل، ويمنحون الفريق شيئًا ليتم البناء عليه".

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وأكمل: "رغم كل ذلك فأن كرة القدم تلعب في الفترات بين نوافذ الانتقالات، وهم يعانون من التأخر بشكل واضح عن كبار الدوري الإنجليزي في ذلك الأمر".

واختتم: "الفريق من الممكن اعتباره متأخرة بست أو سبع أو ثماني نوافذ انتقالات عن مانشستر يونايتد وسيتي، ليس فيما يتعلق بالإنفاق فقط، ولكن أيضًا في جودة من يستقدمونهم".