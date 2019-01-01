أرسنال يستعد لتقديم العرض الرسمي الأول لضم زاها

زاها يعتبر المدفعجية هم نادي طفولته

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي، لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس هذا الصيف.

زاها أبدى رغبته الواضحة في الرحيل عن بالاس، لرغبته في خوض تحدي جديد، والمشاركة في البطولات الأوروبية الموسم القادم.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أكدت أن صاحب الـ26 عاماً يريد البقاء في لندن والانتقال لأرسنال.

الدولي الإيفواري يعتبر المدفعجية هم نادي طفولته، ويطمح في تحقيق حلمه بالانضمام لهم في أقرب وقت ممكن.

هيجوايين يقترب من الدوري الإيطالي، وإنتر في طريقه لضم لاعب جديد، إليكم أبرز اخبار الانتقالات مع #ميركاتو_جول pic.twitter.com/95FSkHUbVp — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وأوضحت "سكاي" أن أرسنال أجرى بعض المحادثات مع اللاعب ووكيله، قبل اتخاذ القرار بتقديم العرض المنتظر.

مطالب بالاس المادية تبدو في غاية الصعوبة على المدفعجية، حيث يطلب 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن زاها.

الأرجنتين والبدايات السيئة - لا تعني بالضرورة خسارة كوبا أمريكا

وهو المبلغ الذي يبتعد بمسافة كبيرة عن الميزانية المحدودة للنادي اللندني بسوق الانتقالات الحالي.

تورينو وروما مستفيدان - ما هي توابع استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي؟

يذكر ان مانشستر يونايتد سيتسفيد من الصفقة مالياً في حالة إتمامها، حيث يحصل على 25% من قيمة البيع، بموجب العقد الذي وقعه زاها بعد رحيله عن الشياطين الحمر في 2015.