رسمياً - واتفورد يتعاقد مع داني ويلبك

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الإنجليزي داني ويلبك.

لاعب أرسنال السابق رحل عن المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية عقده مع الفريق اللندني.

ويلبك تلقى العديد من العروض داخل وخارج إنجلترا، ليقرر في النهاية الانتقال لواتفورد قبل 24 ساعة على نهاية السوق الإنجليزي.

There's a new name on the list... pic.twitter.com/nSG5ohwS3G