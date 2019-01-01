أسطورة أرسنال يشيد بخاميس رودريجيز: مزيد من إيسكو وفابريجاس

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد إيمانويل بيتي نجم فريق أرسنال ومنتخب فرنسا المعتزل بالنجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق وبايرن ميونخ الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيتي لصالح صحيفة "ديلي ميرور" وأكد خلالها أن اللاعب سيكون مناسب للغاية لفريق أرسنال حال انضم للمدفعجية.

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وقال بيتي: "أنا أعرف خاميس رودريجيز منذ أن كان لاعبًا في صفوف فريق موناكو، وأعتقد أنه لاعب وسط ملعب هجومي من طراز جيد للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنه يجيد مركز صانع الألعاب بشكل رائع، وأحب مشاهدته وهو يتحكم في المباريات من وسط الملعب".

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وأكمل: "خاميس يملك جودة كبيرة، لديه مزيد من سيسك فابريجاس وفرانشيسكو إيسكو وأعتقد أن انضمامه للأرسنال سيكون أمرًا رائعًا".

واختتم تصريحاته: "إذا كان القرار بيدي لاختار بين عودة أليكسيس سانشيز أو انضمام خاميس سيكون خياري للكولومبي فالفريق بحاجة لاعب يلعب بشكل مباشر على المرمى ولا يختبئ معظم الوقت".