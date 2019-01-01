جاتوزو يُحدد توريرا كهدف رئيسي لنابولي في يناير

القرار النهائي في يد ميكيل أرتيتا المدرب الجديد للمدفعجية

وضع نادي نابولي الإيطالي، لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال، كهدف رئيسي له خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

موقف توريرا لا يبدو واضحاً من البقاء أو الاستمرار مع المدفعجية، خاصة بعد رحيل المدرب أوناي إيمري وقدوم ميكيل أرتيتا.

العديد من الصحف الإنجليزية أكدت اهتمام أرتيتا بالتعاقد مع لاعب وسط جديد، في ظل الأنباء حول رحيل توريرا أو جرانيت جاكا.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت رغبة نابولي في الحصول على خدمات توريرا، بناء على رغبة المدرب جينارو جاتوزو.

ومن المقرر أن يتم حسم مستقبل اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك إما بدخوله خطط أرتيتا أو العودة مرة أخرى للدوري الإيطالي.

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وفي حالة فشل المفاوضات ضم الأوروجوياني سواء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء، أو ضمه بشكل نهائي، سيتجه نابولي لستانيسلاف لوبوتكا نجم وسط سيلتا فيجو الإسباني.

يذكر أن صاحب الـ23 سنة انضم لأرسنال في صيف 2018 من سامبدوريا بـ25.80 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 72 مباراة مع الفريق الإنجليزي.