أرسنال يستغل ودية برشلونة للتفاوض مع نجمه

اللاعب خارج الحسابات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضجت تقارير إعلامية إسبانية أن أرسنال يريد الاستعلام عن مدى إمكانية التعاقد مع فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، في الأيام المقبلة.

برشلونة أصبح خارج الحسابات، بحسب تقارير كتالونية، ولا يمانع برشلونة رحيله بعد وصول أنطوان جريزمان وإمكانية قدوم نيمار.

وقالت "ماركا" إن عديد المصادر الكتالونية تتحدث عن اهتمام من قبل أرسنال بضم اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وتحدثت التقارير أن أرسنال سيستغل تواجده في برشلونة للعب كأس خوان جامبر الودية مع البلوجرانا وفتح المفاوضات بخصوص كوتينيو.

التقارير ذكرت أن برشلونة منفتح على فكرة إعارة كوتينيو لعام في ظل غياب المشترين بالوقت الراهن للبرازيلي.

وعاد كوتينيو في الأيام الماضية لتدريبات الفريق بعد انتهاء عطلته الممتدة بعد كوبا أمريكا.