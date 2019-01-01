أرسنال ينتزع انتصاراً متأخراً على بايرن ميونخ ودياً

لقاء كلاسيكي ولكن بطابع ودي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق أرسنال انتصاراً متأخراً على بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل واحد ضمن لقاءات كأس الأبطال الدولية الودية في الولايات المتحدة.

ويتواجد الفريقان منذ قرابة الأسبوع في الولايات المتحدة ضمن المعسكر التحضيري استعداداً لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وتقدم أرسنال أولاً في الدقيقة 49 بهدف عكسي سجله لويس بونانسكي، ولكن روبرت ليفاندوفسكي عدل في الدقيقة 71.

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وأحرز إيدي نيكيتا هدف الانتصار لأرسنال في الوقت القاتل بعدما هز الشباك بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

ولعب أرسنال بتشكيل شبه أساسي في ظل مشاركة مسعود أوزيل، بيير إيمريك أوباميانج، وأليكساندر لاكازيت وآخرين، بينما ضمت تشكيلة بايرن عديد الأسماء الشابة.

وكانت كأس الأبطال الدولية قد اُفتتحت بانتصار فيورنتينا على جوادالاخارا بهدفين لواحد الأربعاء.

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