أرسنال ينتزع انتصاراً متأخراً على بايرن ميونخ ودياً

حقق أرسنال انتصاراً متأخراً على بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل واحد ضمن لقاءات كأس الأبطال الدولية الودية في الولايات المتحدة.

ويتواجد الفريقان منذ قرابة الأسبوع في الولايات المتحدة ضمن المعسكر التحضيري استعداداً لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وتقدم أرسنال أولاً في الدقيقة 49 بهدف عكسي سجله لويس بونانسكي، ولكن روبرت ليفاندوفسكي عدل في الدقيقة 71.

