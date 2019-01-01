تغريدة زاها تثير التساؤلات قبل مواجهة كوت ديفوار ومالي

ماذا يقصد النجم الإيفواري بتغريدته؟

أثار ويلفريد زاها جناح منتخب كوت ديفوار، حالة من الجدل الواسعة، قبل مباراة بلاده في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

الأفيال يستعدون لاستكمال مشوارهم في الكان، بمواجهة صعبة أمام مالي، طمحاً في اقتناص اللقب بالمسابقة المقامة بمصر.

زاها نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً:"ماذا حدث لقول الحقائق؟ من المحزن جداً أن ترى الناس يفتحون أفواههم بتلك الطريقة".

وأضاف:"هم يتحدثون عن أشياء ومواقف لا يعرفون عنها أي شيء".

Whatever happened to speaking facts ?its sad and annoying how anyone will just open their mouth and speak on things or situations they know absolutely nothing about 🤷🏽‍♂️ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 6, 2019

تغريدة زاها ربما تحمل احتمالين، الأول بعض الشائعات حول خلافه مع ابراهيما كامارا مدرب المنتخب الإيفواري.

ويرجع ذلك نظراً لجلوسه على دكة البدلاء بأول مباراتين مع الفريق بدور المجموعات للكان، قبل المشاركة والتسجيل أمام ناميبيا.

والاحتمال الآخر يخص الجدل المستمر حول مستقبله مع كريستال بالاس، بعد تقديم أرسنال لعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.

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والذي تبعه خروج شقيقه ووكيل أعماله، لمطالبة بالاس بشكل علني بترك زاها يرحل عن الفريق، من أجل تحقيق حلم طفولته والانضمام للمدفعجية.