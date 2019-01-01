أرتيتا يكشف موقفه من رحيل جاكا

وسط الأنباء حول عودة اللاعب للدوري الألماني

رفض ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الجديد، فكرة التخلي عن جرانيت جاكا لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

بعض الصحف الألمانية أكدت اقتراب الدولي السويسري من الرحيل عن صفوف أرسنال، والعودة مرة أخرى للبوندسليجا من بوابة نادي هيرتا برلين.

ويأتي ذلك على خلفية هبوط مستوى اللاعب هذا الموسم، وخلافه مع جماهير أرسنال، وخروجه بشكل غير لائق خلال التعادل مع كريستال بالاس 2/2 بالدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عن موقف اللاعب:"عندما انتقلت لمانشستر سيتي بمنصب المساعد كنا نبحث عن لاعب وسط وجاكا كان من ضمن قائمتي لتدعيم هذا المركز".

وأضاف:"كنت ومازلت من أشد المعجبين بقدراته، سعدت بانتقاله لأرسنال وقتها لثقتي الكاملة في إمكانياته، قدم مستويات جيدة ولكنه في وضعية صعبة الآن".

وأما عن إمكانية رحيله:"أخبرتي بإعجابي الشديد به كلاعب وإدراكي لأهميته للفريق، أنا هنا لمساعدته والوقوف بجانبه، لست وحدي فقط ولكن كل من في النادي يسانده".

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وأما عن شارة القيادة وإمكانية سحبها من بيير إيمريك أوباميانج:"لا أريد تغيير كل شيء بهذه السرعة، أحاول تكوين رؤية شاملة لكل ما يدور بالفريق، وربما تكون هناك بعض القرارات في الوقت المناسب".

ويستعد أرتيتا لخوض المباراة الأولى له مع أرسنال اليوم الخميس، عندما يلعب أمام بورنموث بالجولة التاسعة عشر من البريميرليج.