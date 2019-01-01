مودجي يكشف سبب فشل هنري مع يوفنتوس

أكد اقترابه من ضم بعض نجوم البريميرليج الكبار

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف لوتشيانو مودجي المدير الرياضي العام الأسبق ليوفنتوس، عن سبب فشل الأسطورة الفرنسية تييري هنري مع النادي الإيطالي.

هنري انتقل ليوفنتوس في يناير 1999 قادماً من موناكو، ولكنه لم ينجح في إثبات نفسه مع الفريق لينضم سريعاً إلى أرسنال.

القصة اختلفت تماماً للمهاجم الفرنسي مع المدفعجية، حيث أصبح اللاعب الأبرز في تاريخ النادي.

مودجي قال عن سبب هذا التحول:"كنا نعلم أنه سيلعب بشكل جيد مع أرسنال في الدوري الإنجليزي".

وأضاف:"أرسن فينجر مدرب خبير وكان قريباً هو الأخر لخلافة ليبي في يوفنتوس".

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وتابع:"هنري عانى كثيراً من المراقبة اللصيقة في الدوري الإيطالي، وكان يشعر بالحزن في كل مرة يجلس بها على دكة البدلاء".

وخلال حديثه أكد مودجي أنه اقترب من جلب بعض نجوم البريميرليج ليوفنتوس، كان أبرزهم روي كين وآلان شيرر وغيرهم.