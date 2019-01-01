إيمري يكشف موقف أوزيل وبيبي من مواجهة ليفربول

المدرب الإسباني يطمح في تحقيق الفوز على ملعب أنفيلد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أنه لن يهتم كثيراً بنتائج الفريق السابقة أمام ليفربول، قبل المواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي السبت القادم.

إيمري لعب ضد ليفربول مرتين، تعادل في الأولى 1/1 على ملعب الإمارات، وخسر 5/1 في الثانية بأنفيلد معقل الريدز.

وقال إيمري عن تلك المناسبة:"كل مباراة تختلف عن الأخرى، يمكنك النظر للسنوات الماضية، ولكن كل ما يهمني هي هذه اللحظة".

وأضاف:"أنفيلد يتمتع بأجواء رائعة لمشجعين ليفربول، لديهم فريقاً على أعلى مستوى، ربما يتفوقون علينا بالوقت الحالي لكن سنبذل كل ما لدينا في الملعب".

وأما عن جاهزية جرانيت جاكا ومسعود أوزيل:"لقد تدربا بشكل طبيعي مع الفريق، ولكن سنتخذ القرار النهائي بدخولهما القائمة غداً بعد المران الأخير".

تكنولوجيا الفيديو:"بالنسبة لي أعتبرها ظاهرة وخاصية إيجابية، لأنها تساعد الحكام وتساهم في تحقيق العدالة بمختلف المواقف".

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جاهزية نيكولاس بيبي:"أهم شيء لنا هو مساعدته وكذلك عائلته على التأقلم، عمل معنا لمدة 3 أسابيع وغاب عن الفترة التحضيرية، لكنه يبدو في حالة جيدة جداً".

واستكمل الإسباني:"سأتخذ القرار النهائي غداً حول البدء به كأساسي ضد ليفربول، الأهم هو التكيف على الأجواء الإنجليزية والشعور بالراحة".

يذكر أن أرسنال يدخل مباراة الجولة الثالثة من البريميرليج، وهو يتقاسم الصدارة مع ليفربول ولكل منهما 6 نقاط.