إيمري يؤكد عودة جميع المصابين ويفتح الباب أمام أوزيل

قبل مواجهة شيفيلد يونايتد يوم الإثنين القادم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن عودة جميع المصابين، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال عانى من بعض الغيابات في الفترة الأخيرة، كان أبرزها أليكساندر لاكازيت وهيكتور بيليرين ومسعود أوزيل.

إيمري قال خلال مؤتمر شيفيلد:"لاكازيت تواجد اليوم بالتدريبات الجماعية، مشاركته يوم الإثنين متعلقة بشعوره ورد فعله بعد العودة للمران".

وأضاف:"كيران تيرني جاهز تماماً وبشكل عام لا توجد أي إصابات بعد فترة التوقف الدولي".

موقفه من مسعود أوزيل:"العام بدأ بشكل صعب عليه بسبب مشكلته وحادثة الاعتداء عليه مع سياد كولاسيناك".

وأضاف:"لم يتدرب بشكل جيد بعدهاً، ولكنه الآن بدأ في التحسن ولن أغلق الباب أمام مشاركته المباريات القادمة".

وتابع:"مسعود يمتلك الإمكانيات والجودة الكافية لمساعدة الفريق، الأسابيع الماضية كان هناك بعض اللاعبين يتدربون أفضل منه، والآن الأمر اختلف كثيراً".

مواجهة شيفيلد:"يلعبون بمجموعة معظمها من دوري الدرجة الأولى، ولكنهم ليسوا خصماً سهلاً وجماهيرهم تساندهم وتزيد من قوتهم".

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جدير بالذكر أن أرسنال يلعب ضد شيفيلد الإثنين القادم، وهو في المركز الثالث بجدول البريميرليج بـ15 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.