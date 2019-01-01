أوباميانج: أتمنى مواصلة التسجيل والتأهل لدوري الأبطال

المهاجم الجابوني أحرز هدفه الثاني هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب بيير أيميريك أوباميانج عن سعادته الشديد بفوز أرسنال على بيرنلي بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.

أرسنال تقدم عن طريق أليكساندر لاكازيت قبل أن يُعادل أشلي بارنز النتيجة لبيرنلي قبل نهاية الشوط الأول.

أوباميانج نجح في تسجيل الهدف الثاني له هذا الموسم، بعدما أحرز هدف الفوز للمدفعجية بمساعدة زميله داني سيبايوس.

المهاجم الجابوني قال في تصريحات تليفزيونية:"كان علينا الفوز بأول مباراة على أرضنا للموسم الجديد، والتي كانت صعبة ومعقدة جداً".

وأضاف:"تسجيل الأهداف ليس سهلاً أبداً، لا أعرف كم سأسجل هذا الموسم ولكن أتمنى تخطي رقم العام الماضي".

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وعن الصفقات الجديدة:"بالطبع نحن نشعر بأهميتهم للمجموعة وهناك قوة أكبر بالفريق هذا الموسم".

وتابع:"الامر الأهم بالنسبة لنا الآن هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، وبعدها سنلعب على باقي البطولات الممكنة".

يذكر أن النتيجة رفعت رصيد أرسنال إلى 6 نقاط في صدارة البريميرليج، في انتظار باقي مباريات الجولة الثانية.