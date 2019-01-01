أرتيتا يشيد بتضحية ساكا بمركز الظهير الأيسر

الجناح الشاب تألق أمام تشيلسي الأحد الماضي وقد يظهر غداً ضد مانشستر يونايتد

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، بالمستوى الذي يقدمه بوكايو ساكا جناح الفريق في مركز الظهير الأيسر، بعيداً عن مركزه الأصلي والأدوار الهجومية التي يجيدها.

أرتيتا اضطر للاعتماد على ساكا بمركز الظهير فور وصوله، بسبب إصابة الثنائي سياد كولاسيناك حتى بداية العام الجديد وكيران تيرني الذي سيبتعد لـ3 أشهر.

اللاعب قدم مستوى جيد في هذ المركز، خاصة في مواجهة تشيلسي الأخيرة التي خسرها أرسنال 2/1 يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عن ساكا:"بوكايو يحاول التعلم والتأقلم في هذا المركز، ويضحي أيضاً للفريق بدلاً من التحجج بالأعذار".

وأضاف:"الانتقال لمكان جديد يتطلب من اللاعب التعلم وعدم التكاسل وتبرير الفشل بأنه يلعب في غير مركزه، الأفضل هو محاولة استيعاب المهام الجديدة وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق وهذا ما يفعله ساكا الآن".

وتابع:"هذه اللحظات تساعد اللاعبين على النضوج بشكل أكبر، وتُحسن لديهم عامل اتخاذ القرار في الوقت الصحيح وسرعة الإحساس بالخطر وفقاً للتجارب التي يمرون بها".

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واستكمل:"أحب العمل مع اللاعبين الصغار ونحن هنا لمساعدتهم مثلما فعلت على مدار السنوات الماضية خلال تجربتي مع مانشستر سيتي".

وتأتي تصريحات أرتيتا قبل مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد غداً الأربعاء، في الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج، حيث يحتل المدفعجية المركز الثاني عشر بـ24 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ55 نقطة.