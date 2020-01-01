أرتيتا: لم نضحي بالهجوم من أجل الدفاع

المدرب الإسباني تحدث عن خططه للانتقالات الصيفية

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، أنه لم يقم بالتضحية بالقوة الهجومية لفريقه، من أجل تحسين الجانب الدفاعي منذ قدومه لتدريب المدفعجية هذا الموسم.

أرسنال عانى من أزمة دفاعية كبيرة ببداية الموسم الحالي تحت قيادة المدرب السابق أوناي إيمري، تسببت بشكل واضح في رحيله وقدوم مواطنه الإسباني أرتيتا.

مستوى الخط الخلفي لأرسنال تحسن بصورة ملحوظة بعد هذا التغيير، ولكن الحالة الهجومية تأثرت بالسلب، حيث دخل الفريق في سلسلة تعادلات أمام بورنموث، كريستال بالاس وبيرنلي وشيفيلد يونايتد.

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وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل يونايتد القادم:"لا أعتقد أننا ضحينا بالهجوم من أجل الدفاع، كان علينا خلق المزيد من الاستقرار بالخط الخلفي، لكننا لا نلعب بدفاع متأخر، إنها فقط مجرد بداية لتحسين مستوانا بشكل عام".

وأما عن تجديد التعاقد مع بوكايو ساكا:"أحد أهم الجوانب في مشروعنا لتطوير الفريق، هو الحفاظ على أفضل اللاعبين، وهو ما أتوقعه لساكا وغيره لاستحقاقهم الحصول على عقود أفضل".

مواجهة فيروس كورونا:"الأطباء قاموا بوضع خطة شاملة للحفاظ على سلامة الجميع، على حد علمي أن الأمور تحت السيطرة".

خطة الانتقالات الصيفية:"نعم لقد قمنا بالفعل بتحديد أهدافنا والآن نريد السير نحو الطريق الصحيح".

العطلة الشتوية في دبي:"كانت فترة تحضيرية قصيرة بالنسبة لنا، حصلنا على بعض الوقت للعمل على بعض التفاصيل والخطط المختلفة التي نريد اللعب بها".

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مشاركة بابلو ماري ضد نيوكاسل:"من المقرر ظهوره في المباريات الأسبوع القادم، لمعاناته من مشكلة بدنية طفيفة تعرض لها، كيران تيرني يتحسن كذلك بشكل كبير ويعمل بصورة مذهلة على العودة".

رأيه في تصريحات إيمري الأخيرة:"لم اقرأ أي شيء".

يذكر أن أرسنال يلعب ضد نيوكاسل وهو في المركز العاشر بجدول البريميرليج بـ31 نقطة، بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يأتي ليفربول في الصدارة بـ73 نقطة.