إيمري يكشف سبب غياب أوزيل ويؤكد تمسكه بخطة واتفورد

مبدياً تحمسه باللعب أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب أوناي إيمري مدرب أرسنال، عن إصراره على أسلوب البناء من الخلف، رغم المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة.

طريقة أرسنال تسببت في فقدانه بعض النقاط هذا الموسم، كان آخرها أمام واتفورد بالتعادل 2/2، بوجود خطأ فادح للمدافع سوكراتيس.

المدرب الإسباني تحدث قبل مواجهة أينتراخت فرانكفورت غداً الخميس بالدوري الأوروبي، عن حاجة فريقه للتأقلم والتطور بهذه الخطة.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي للمباراة:"هدفنا الرئيسي هو التحكم في المباراة والاستحواذ على الكرة، سنحاول الاستمرار في ذلك لاستعادة الثقة".

وأضاف:"ارتكبنا بعض الأخطاء الأحد الماضي كلفتنا الفوز، نعمل كل يوم على تطوير أسلوبنا بأكبر شكل ممكن".

وتابع:"الفريق قرر الخروج في حفل عشاء قبل مباراة الغد بعد التعادل مع واتفورد، هناك حالة من تحمل المسؤولية وهذا ما أحب رؤيته".

غياب وزيل:"ليس بسبب العودة لألمانيا، سنلعب بفريق مختلف عن الذي ظهرنا به أمام واتفورد، لعب الأحد الماضي بعد غياب لفترة طويلة، ويحتاج المزيد من الوقت لاستعادة حساسية المباريات".

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واستكمل:"نحن نلعب عددًا كبيرًا من المواجهات، لذلك قررت إراحة أوزيل وسوكراتيس ومنح الفرصة للاعبين آخرين من الشباب".

التحضير لفرانكفورت:"نشعر بحالة حماس كبيرة تجاه هذه البطولة، العام الماضي صعدوا لنصف النهائي، اللعب ضدهم سيكون اختباراً صعباً لنا".

قائد الفريق القادم:"كل تركيزي الآن على فرانكفورت سأعلن قراري النهائي الأسبوع القادم بعد مباراة كأس الرابطة يوم الثلاثاء".

يذكر أن أرسنال تأهل لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ولكنه خسر من جاره اللندني تشيلسي بنتيجة 4/1.