رسمياً.. أرسنال يعلن التجديد لجو ويلوك

النادي الإنجليزي يحافظ على نجمه الشاب

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تجديد عقده الشاب جو ويلوك للحفاظ على خدماته لفترة طويلة مع الفريق.

ويلوك برز بشكل لافت للأنظار بمراحل الشباب مع المدفعجية، لينضم للفريق الأول بالتدريج ويواصل تألقه.

الإنجليزي صاحب الـ20 سنة كان على وشك الدخول في الأشهر الأخيرة من عقده، قبل تدخل إدارة أرسنال لإقناعه بالتجديد.

✍️ We've got some good news...@JoeWillock has signed a new long-term contract! 😄 — (@Arsenal) September 12, 2019

وقال ويلوك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"اخترت القرار المناسب لعقلي وقلبي أيضاً للاستمرار هنا".

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وأضاف:"المدرب وضع كامل ثقته بي، ليس أنا فقط بل العديد من اللاعبين الشباب ويحاول تحفيزنا في التدريبات بشكل يومي".

يذكر أن ويلوك يتواجد في أرسنال منذ سن الرابعة، ولعب للمرة الأولى مع الفريق الأول في سبتمبر 2017 بكأس الرابطة أمام دونكاستر.