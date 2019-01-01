إيمري: جاكا لاعب مهم بالنسبة لنا ولن نسمح بتكرار الأخطاء

أرسنال يستعد لمواجهة واتفورد مساء اليوم بعد التعادل مع توتنهام في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر بلال محمد

دعم أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال، لاعب فريقه جرانيت جاكا، مشيراً إلى أنه لاعب مهم بالنسبة للفريق كما أنه يتعلم من أخطائه.

وأخطئ اللاعب السويسري بشكل واضح، في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام توتنهام والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وحمله بعض من الجمهور مسؤولية النتيجة.

وقال إيمري حول مستوى جاكا: "لقد تعلم من الخطأ السابق، وصححه، يمكننا التحدث عن خطأ كل لاعب في كل مران وكل مباراة".

وواصل: "بعض الأخطاء تظهر بصورة كبيرة، ولكن في الحقيقة لا يمكن وجود هذه الأخطاء بعد استقبالنا هدفاً أو فشلنا في التسجيل".

هل خط الدفاع هو المشكلة الوحيدة لأرسنال؟

وتابع: "أنا أركز على الأشياء الجيدة، تشاكا يتميز بشخصية كبيرة إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

ويستعد أرسنال، لمواجهة واتفورد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، مساء اليوم على ملعب فيكارج رود.