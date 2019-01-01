أرسنال يبدأ الاتصالات مع خليفة إيمري

تراجع كبير للمدفعجية باللقاءات الأخيرة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن أرسنال بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع المدرب لويس إنريكي بدياًل للإسباني أوناي إيمري بعد التراجع الكبير للفريق هذا الموسم.

أرسنال سقط مساء السبت بهدفين نظيفين أمام ليستر سيتي في البريميرليج، وقبلها تعادل مع فيتوريا جيماريش بالدوري الأوروبي، ليواصل نتائجه المخيبة مؤخراً.

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وقالت "EL Confidencial" إن مدير الكرة في أرسنال رؤول سانليهي اتصل بإنريكي في الأيام الماضية لاستطلاع موقفه من تدريب المدفعجية.

وترك إنريكي المجال التدريبي في يونيو الماضي بعد استقالته من تدريب المنتخب الإسباني بعد وفاة نجلته، وصراعها قبلها مع المرض.

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وفند إيمري كل التقارير التي تتحدث عن رحيله من أرسنال بسبب سوء النتائج، وأكد على أهمية الوحدة في الأيام المقبلة من أجل العودة لسكة الانتصارات.

ويحتل أرسنال حالياً المرتبة السادسة برصيد 17 نقطة بالبريميرليج.