أرسنال أمام فرق فرنسا - انتصارات تاريخية وخروج مخزي

أرسنال وقع في قرعة فريق ستاد رين بدور الـ 16 من الدوري الأوروبي والتي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية لينتظر مواجهته الفرنسية الـ 25 في مارس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية والتي ضمت عددًا كبيرًا من كبار القارة من ضمنهم أرسنال وتشيلسي ونابولي وإنتر وفياريال وفالنسيا وإشبيلية وبنفيكا.

ولم تراعي القرعة أية معايير في تصنيف الفرق لمواجهات دور الـ 16 حيث تم تصنيفهم بالفعل في دور الـ 32 واتباع العديد من القوانين كالتي تمنع فريقين من نفس البلد من مواجهة بعضها البعض.

ويمتلك فريق أرسنال سجلًا تاريخيًا رائعًا أمام فرق فرنسا، على الرغم من أنه لم يسبق له وأن واجه ستاد رين على الاطلاق، إلا أن مواجهاته السابقة أمام جيرانه كانت غالبًا ما تحسم للمدفجية.

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الفريق خاض 24 مباراة حتى الآن أمام فرق فرنسية أو فرق تلعب في الدوري الفرنسي لم يتعرض خلالها سوى لثلاث هزائم فقط كانت أمام أوكسير ولانس ومؤخرًا أمام موناكو.

سجل أرسنال أمام فرق فرنسا - بالفريق

أهداف عليه أهداف له هزيمة تعادل فوز مباريات الفريق 1 5 0 1 3 4 مارسيليا 3 4 1 1 2 4 أوكسير 3 4 1 1 2 4 لانس 1 4 0 0 2 2 مونبيليه 4 5 0 3 1 4 سان جيرمان 3 6 0 1 1 2 نانت 1 2 0 1 1 2 ليون 3 3 1 0 1 2 موناكو

سجل أرسنال أمام فرق فرنسا - أرقام عامة

أهداف عليه أهداف له هزيمة تعادل فوز مباريات 19 33 3 8 13 24

الخسارة أمام كل من أوكسير ولانس كانا في دور مجموعات من بطولات اوروبية أما الهزيمة الثالثة ضد موناكو فتسببت في خروج الفريق من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

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وتقام مباريات دور الـ 16 في يومي السابع والـ 14 من شهر مارس المقبل على ميعادين في السادسة و55 دقيقة والتاسعة بتوقيت وسط أوروبا.

جدير بالذكر أن نهائي البطولة من المقرر أن يكون في يوم 29 من مايو المقبل في مدينة باكو عاصمة أزربيجان.