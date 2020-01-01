أرتيتا: لاكازيت حاسم بطبيعته ولا يحتاج سوى الراحة

المدرب الإسباني يشعر بالإحباط لعدم تسجيل الفرنسي في آخر 3 مباريات

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عن خططه لمنح مهاجم الفريق أليكساندر لاكازيت قسطاً من الراحة، بعد انخفاض معدل التهديفي بشكل واضح هذا الموسم.

لاكازيت نجح في هز الشباك 6 مرات فقط حتى الآن، وأهدر العديد من الفرص السهلة خلال مواجهتي مانشستر يونايتد وتشيلسي الأخيرتين بالدوري الإنجليزي.

وقبل اللعب أمام ليدز يونايتد بكأس الإتحاد الإنجليزي الإثنين القادم، يرى أرتيتا أن لاكازيت سيعود لمستواه قريباً لكنه يحتاج للراحة فقط.

وقال المدرب الإسباني:"ساعد الفريق في أكثر من مباراة هذا الموسم، حيث يعطينا العديد من الخيارات ويفيد زملائه بشكل كبير في الملعب، باستغلال قدراته العظيمة بغض النظر عن التسجيل".

وأضاف:"يتمتع أيضاً بعنصر الحسم أمام المرمى، ربما أشعر بالإحباط لعدم تتويج مجهود الجبار في الملعب ببعض الأهداف في آخر 3 مباريات، كان يمكنه التسجيل بكل سهولة".

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وتابع:الأهداف ستأتي بدون أي شك لأنه لاعب حاسم وهداف بطبيعته، ربما يحتاج للراحة ثم هز الشباك مرة واحدة وبعدها يعود لقمة مستواه التهديفي".

يذكر أن مجموع أهداف صاحب الـ28 سنة مع أرسنال منذ انتقاله قادماً من ليون في2017، وصل للرقم 42 في 105 مباراة خاضها بقميص الفريق اللندني.