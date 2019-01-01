إيمري يكشف حقيقة عرض إيفرتون وخلافاته مع أوزيل

تحدث أيضاً عن أزمة الشارة مع جرانيت جاكا

علق أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق، على الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول وجود اهتمام من إيفرتون بالحصول على خدماته هذا الموسم.

إيمري رحل عن أرسنال في نوفمبر الماضي، بعد اهتزاز النتائج على المستوى المحلي، وعقب الخسارة من إينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

المدرب الإسباني ارتبط بعدها بالعودة سريعاً لمجال التدريب، وذلك عن طريق إيفرتون، الذي اقترب حالياً من تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال إيمري عن هذه الأنباء في حوار لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":الآن حان الوقت للعودة لمنزلي مرة أخرى ولعائلتي من أجل تقييم الأمور مع طاقمي الفني".

وأضاف:"تحدثت مع العاملين معي عن ما حدث من أخطاء الفترة الماضية، نعم كان هناك اهتماماً من بعض الأندية ولكني أريد الحصول على راحة وانتظار المشروع المناسب".

واستكمل:"أندية مختلفة حاولت التعاقد معي منهم إيفرتون، لذلك أريد توجيه الشكر لهم للرغبة في العمل معي، بعدما أخبرتهم بقراري وعدم التعجل بالعودة".

وأما عن توتر علاقته مع مسعود أوزيل في أرسنال:"كانت هناك العديد من المحادثات بيننا، هو لاعب مهم جداً وتألق في بعض المباريات بربط الخطوط ببعضها في الملعب، ولكني أردت إيجاد اللاعبين المناسبين من حوله حتى يشعر بالراحة".

وواصل إيمري:"في بعض الأوقات أردت الحفاظ على صلابة الفريق واللعب بشكل أكثر حدة بالضغط على المنافس، لذلك كان علينا إيجاد مساحة لأوزيل لإظهار قدراته، وحرصت على جمعه بأليكساندر لاكازيت وبيير أوباميانج وخلق التعاون المطلوب بينهم، وفي بعض الأوقات كنت مضطراً لترك أحدهم خارج التشكيل".

ولخص إيمري حديثه عن صانع الألعاب الألماني:"لاعب رائع يجب عليك إيجاد أفضل طريقة ممكنة لعمله مع باقي اللاعبين، ولديه المهارة لمنح الفرصة للجميع للتألق، ولكن عندما تحتاج للضغط واللعب بعنف، فهو لا يمتلك الصفات المناسبة لمساعدتك".

وأما عن مشكلته مع اللغة الإنجليزية:"الناس نظرت لها وبالغت في تقديرها تزامناً مع نتائج الفريق، لو كنا نفوز ونحقق انتصارات متتالية مثل الموسم الماضي، لما تحدث أي شخص عن مشكلة اللغة، النادي شجعني على التعلم وهذا ما أردته عموماً بعد الرحيل عن فرنسا، وبذلت كل ما بوسعي للتغلب على هذه العقبة".

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وتحدث الإسباني أيضاً عن أزمة جرانيت جاكا وشارة القيادة:"امتلكنا أكثر من قائد الموسم الماضي وهم لوران كوسيلني، بيتر تشيك، آرون رامسي وناتشو مونريال، وكان من الطبيعي أن يأتي الدور على جاكا بعد رحيلهم جميعاً، خاصة وأن الجميع قام بالتصويت لاختياره، ما حدث في مواجهة كريستال بالاس اضطرنا لسحب الشارة منه للحفاظ على قيم النادي".

يذكر أن إيمري قاد أرسنال في 78 مباراة، فاز في 43 وتعادل في 16 وخسر في 19، حافظ على نظافة شباكه 23 مرة وحقق نسبة فوز وصلت إلى 55%.