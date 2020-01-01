أحد الشهود بقضية أوزيل: تلقى تهديدات بالقتل والاعتداء على والدته

القضية مستمرة في إحدى المحاكم الإنجليزية بعد تهديد أمن النجم الألماني

مازالت قضية صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، قائمة وسارية بإحدى المحاكم الإنجليزية، بعد الاعتداء الذي تعرض له لاعب أرسنال في مطلع الموسم الحالي.

أوزيل شوهد في مقطع فيديو انتشر له العام الماضي، وهو يحاول الهرب من محاولة اعتداء واغتيال أمام مطعم تركي شهير، حيث تمكن من النجاة بمساعدة زميله البوسني سياد كولاسيناك.

السلطات الإنجليزية تمكنت من القبض على شخصين بعدها بفترة قصيرة، قاما بمحاولة الاعتداء على أوزيل أيضاً أمام منزله في شمال لندن، ليتم مناقشة القضية بمحكمة الصلح في هايبري كورنر.

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وقال جميل سيزر حارس الأمن بمنزل أوزيل في شهادته بغياب اللاعب الذي لم يحضر المرافعة:"رأيتهما أمام المنزل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم 8 أغسطس الماضي، قبل أن يعودان مرة أخرى بعدها بـ3 ساعات".

وأضاف:"قاما بتوجيه بعض الشتائم تجاه مسعود أوزيل باللغة التركية ، وهددا بالاعتداء على والدته وقتله خلال 5 دقائق لو لم يأمر برحيل رجال الأمن عن المنزل".

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وتابع:"قمنا بعدها بمطاردتهما وكنا في حالة غضبب شديدة لأن مسعود تعرض لحالة اعتداء قبلها بأسبوعين، وخشينا أن تتكرر معه نفس الواقعة".

ومن المقرر استمرار جلسات القضية خلال الأسابيع القادمة، للحكم بشكل نهائي على الشخصين، بعد محاولاتهما تهديد أمن اللاعب الألماني ذو الأصول التركية.