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أتلتيكو مدريد يتحرك نحو بيليرين وأرسنال يحدد البديل

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Getty Images
بيليرين يتعافى من الإصابة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير إعلامية عن سعي أتلتيكو مدريد للتعاقد مع هيكتور بيليرين، ظهير أرسنال الأيمن، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

بيليرين يتعافى حالياً من إصابة تعرض لها الموسم الماضي وأبعدته عن معظم لقاءات الفريق بالنصف الثاني، وظهر في دعايا أرسنال للقميص الجديد.

وقالت "بيلد" إن أتلتيكو مدريد حدد بيليرين ليكون خليفة خوان فران، المدافع الأيمن، الذي انتهى عقده مع الفريق بحلول نهاية يونيو الفائت.

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الصحيفة أوضحت أن أرسنال استعد لاحتمالية فقدان بيليرين بمتابعة لوكاس كلوسترمان، الظهير الأيمن للايبزج الذي تألق في أمم أوروبا تحت 21 عاماً مع ألمانيا.

وذكرت "بيلد" أن أتلتيكو مدريد هو الآخر معجب بكلوسترمان ويراه كحل مناسب لتدعيم خط دفاعه الموسم المقبل.

وكان  كلوسترمان قد انضم إلى لايبزج قادماً من بوخوم في 2014 مقابل مليون يورو.

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