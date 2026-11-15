أردا جولر أمام فرنسا: سجل وصنع وهبط .. تفوقه في صراع الميرينجي لا يكفي!

وكأنك تسير عكس تيار منتخب بلادك، هكذا كان جولر أقرب لـ"العزف المنفرد"، في الوقت الذي حسم فيه الديوك اللقاء بثنائية إميرهان توبتشو (بالخطأ في مرماه) وإيلي جونيور كروبي، في الدقيقتين 49 و80، بينما جاء عبد الكريم بردكجي ليقلص الفارق في الدقيقة 90.

مباراة يفترض أنها كانت برائحة الميرينجي، بين صدام جولر ومبابي، وزيدان الذي سبق أو كتب التاريخ مع الريال، إلا أنها خرجت من تلك العباءة، فالإثنين لم يسجلا، ولكن جولر كاد.

عاشق العزف في ليلة الوداع

لطالما كنّا نتغنى بأداء أردا جولر، خاصة في ظل انتفاضته مع كتيبة جوزيه مورينيو، هذا الموسم، إلا أن نجم ريال مدريد، يرتدي قميص منتخب تركيا، فيتحول إلى القائد "الفعلي" سيء الحظ.

بخطة 5-3-2، كان جولر الأقرب لدور مهاجم المحطة، سهم منطلق يكسر الخطوط، ويتألق في المراوغة، ويصنع الفرص، ولكن كما ذكرت في المقدمة، فهو العازف بلحن حزين في المباريات الحاسمة، سجل هدفًا ولا أروع من ركلة حرة أمام بلجيكا، واليوم أحرز هدفًا أيضًا وتم إلغاؤه في الدقيقتين 53، وفي الحالتين خسر الأتراك.

صحيح أن جولر خرج أيضًا بتمريرة حاسمة، صنعها من ركلة ركنية، واستغل بها بردكجي هفوة دفاعية قاتلة منحته انفرادًا تامًا مع الحارس جيلوم ريستس، إلا أن مايسترو الوسط، كتب معاناة جديدة في ليلة هبوط الأتراك للمستوى الثاني.

جولر تفوق على مبابي .. ولكن!

عادة ما نشاهد أردا جولر يقدم الهدايا إلى كيليان مبابي في ريال مدريد، إلا أن مباراة اليوم، كان أشبه بتحدٍّ شخصي من النجم التركي لإثبات تفوقه على نظيره الفرنسي الذي لم يكن في أفضل حالاته.

جولر أظهر اليوم براعته في صناعة الفرص، واقتناصها أيضًا؛ شاهدها يبدع في لعبة الـ(1-2) ويتألق في مراوغة جيريمي جاكيه (رغم نجاح الأخير في قطع تسديدته)، كما أنه سجل هدفًا ألغي وصنع آخر، تاركًا الخط الدفاعي الخلفي، يفرض رقابته على مبابي، ليتوه بين رقابة بردكجي، وميريح ديميرال، مدافع الأهلي، الذي شتت أكثر من كرة له.

ولكن، كما ذكرت مسبقًا إن جولر كان أشبه بمن يسير عكس التيار، أن تعزف هجوميًا منفردًا وزملاؤك يهدرون الفرص، وأداء دفاعي متكتل، بخمسة لاعبين، أملًا في تعطيل تحركات الفرنسيين، فبينما كان مبابي يخسر رهانه الشخصي، كان الجميع حوله يصنعون أخطر الفرص، لتهديد مرمى أوزير.

عودة لذكريات كأس العالم

لن نتحدث كثيرًا عن "شخصية" جولر وقيادته لإيقاع الأتراك، ولكن أن يأتي تألقك بعد الخروج من السباق، فهو أمر أعاد إلى الأذهان ما صنعه أردا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث فشل نجم الريال في التسجيل بأولى مباراتين، أمام أستراليا وباراجواي، ولمّا سجل هدفه المونديالي أخيرًا، كان في مباراة "تحصيل حاصل" أمام الولايات المتحدة، قبل وداع البطولة.

بشكل عام، هل نقول إن أردا جولر من هؤلاء اللاعبين الذين ظلمتهم جنسيتهم؟ الإجابة هنا سيان، قد نقول نعم، لأن عزفه المنفرد يصطدم دائمًا بتكتل الدفاع وإفساد الفرص، وقد نقول لا أيضًا، لأنه في عامه الـ21، أظهر للعالم بأنه يملك شخصية القائد، الذي يحمل آمال أمة بأكملها، وإن جاءت النتيجة عكس آماله.