أرتيتا يكشف سر تحول أرسنال أمام ليدز يونايتد

أرسنال انتصر على ليدز بهدف نظيف

أبدى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، سعادته بتخطي ليدز يونايند، في اللقاء الذي جمعهما الليلة، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق الجانرز الفوز على ليدز، بهدف دون رد، سجله ريس نيلسون في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وقال أرتيتا، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" الإنجليزية: "الآن أنا سعيد حقًا، ولكننا رأينا فريقين مختلفين خلال شوطي المباراة".

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد حاولت أن أخبرهم بالضبط بما سيواجهونه وبعد مرور 32 دقيقة فزنا بالتحام واحد على ما أعتقد".

أرتيتا واصل حديثه: "لقد ظهرنا بشكل مختلف تمامًا في الشوط الثاني، من حيث الرغبة والتنظيم".

وتابع: "لقد كان على لاعبي أرسنال أن يختبروا مدى صعوبة اللعب أمام ليدز، لقد شاهدت عديد المباريات لهم، وكان من الجيد أن يتعلم اللاعبون ويعانون على أرضية الملعب".

ومن المقرر أن يواجه أرسنال، نظيره بورنموث في دور الـ32، بكأس الاتحاد الإنجليزي.