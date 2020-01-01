أرتيتا يحدد مستقبل النني مع أرسنال وسط اهتمام كبير من بيشكتاش

الأجر هو الأزمة الراهنة..

أكدت تقارير من الصحافة التركية رغبة إدارة بيشكتاش في الحصول على خدمات محمد النني على سبيل الإعارة مجددًا من أرسنال بعد نهاية هذا الموسم.

النني أُرسل من الجانرز إلى تركيا الصيف الماضي بعدما تضائلت حظوظ مشاركته في ظل وجود المدرب أوناي إيمري، ويُبلي بلاءً حسنًا هذا الموسم مع بيشكتاش جعل النادي يرغب في زيادة مدة وجوده قدر المستطاع.

النادي التركي يمتلك بندًا للشراء بقيمة 18 مليون يورو، ولكن بحسب التقارير، فإنه من غير الوارد تمامًا أن يقوم المسؤولون الأتراك بتفعيل هذا البند.

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بيشكتاش يأمل حاليًا في إقناع أرسنال بإعارة النني مرة أخرى في الموسم المقبل من جهة، ودفع جزء من راتبه الكبير من جهة أخرى، لضمان موافقته على البقاء في تركيا.

وبحسب التقارير أيضًا، فإن الأمر برمته حاليًا في يد مايكل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، فمن غير المعروف إذا ما كان سيرحب بعودة الفرعون إلى ملعب الإمارات أم يُفضل أن يستمر خارج لندن.

ولا يزال أمام النني عامين في أرسنال، ولا يمكن لبيشكتاش تحمل نفقاته بصورة دائمة بسبب أزمة الديون التي تحيط بالنادي التركي في الفترة الأخيرة وتقف عائقًا أمام أغلب صفقاته الكبيرة.

لكن الأكيد أن إدارة النادي لديها اقتناع تام بقيمة النني والإضافة الفنية التي يقدمها مع بيشكتاش، وقد ساهم في هدفين خلال 27 مباراة، وأعلن بنفسه أنه لا يمانع الاستمرار في بيشكتاش لفترة أطول.