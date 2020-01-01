أرتيتا يتواصل مع لاعبي أرسنال للمرة الأولى منذ إصابته بكورونا

المدرب الإسباني يشعر بحالة تحسن كبيرة

كشف لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال، عن آخر تطورات الحالة الصحية لمدربه ميكيل أرتيتا، بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا هذا الشهر.

أرسنال أعلن منذ بضعة أيام عن خضوع جميع لاعبي الفريق للحجر الصحي والعزل التام، بعد ظهور عينة إيجابية لأرتيتا، مما تسبب في تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حتى مطلع إبريل.

توريرا يعاني حالياً من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى مايو المقبل، ويخضع هو الآخر للحجر المنزلي بعد إيقاف النشاط داخل جميع الأندية.

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وقال الأوروجوياني في تصريحات صحفية:"في الحقيقة لم نتوقع أبداً أن يصل للنادي وغرفة الملابس، ميكيل أرتيتا يشعر بتحسن كبير جداً وتواصل معنا مؤخراً".

وأضاف:"كانت هناك العديد من الحالات للفيروس في لندن، والجميع يشعر بحالة كبيرة من القلق، محلات السوبر ماركت تعاني من قلة أوراق التواليت أو الكحول المعقم".

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وتابع:"الآن أنا ملتزم بالحجر المنزلي، أعمل على لياقتي البدنية، كل الأمور تسير على ما يرام بخصوص عودتي المتوقعة خلال 10 أسابيع".

يذكر أن الموقف مازال غامضاً حتى الآن بعودة الدوري الإنجليزي بشهر إبريل، أو إنهاء المسابقة لصالح ليفربول متصدر البطولة بفارق شاسع عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.