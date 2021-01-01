أرتيتا مشيدًا بالنني: سعيد من أجله .. وعليه بالمزيد

النني قدم مستوى مميز للغاية أمام أولمبياكوس اليوناني

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، بالدولي المصري محمد النني نجم الجانرز، عقب هدفه الأخير في مرمى أولمبياكوس اليوناني.

النني أحرز هدفًا في ثلاثية فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني، في ذهاب دور الـ16 من منافسات الدوري الأوروبي، من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء.

وقال أرتيتا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء العودة أمام الفريق اليوناني: "أنا سعيد لمحمد النني بعد هدفه في مرمى أولمبياكوس لأن عندما تعمل بمجهود كبير تتلقى المكافآت دائمًا".

وأضاف المدير الفني لأرسنال: "النني يتدرب بقوة كل يوم، ومنها التصويبات من مسافات كبيرة، وإذا واصل بإضافة مهارات خاصة لقدراته فأنه أمر مميز بالطبع".

وأردف أرتيتا: "النني يجب أن يواصل تقديم ما هو بارع فيه بشكل مستمر، وفي حالة إضافة مهارات أخرى، نرحب بذلك كثيرًا داخل الفريق".

ويسعى أرسنال للتأهل إلى الدور المقبل من أجل المنافسة على اللقب والعودة مجددًا لمنصات التتويج الأوروبية، حيث يسعى الجهاز الفني تقديم شيئًا للجماهير.