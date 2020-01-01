أرتيتا مدرباً لمانشستر سيتي .. لأن التلميذ هو الأنسب لخلافة أستاذه

مواجهة منتظرة بين آرسنال ومانشستر سيتي، غداً، السبت، بالدوري الإنجليزي

أشهر قليلة فقط قضاها ميكيل أرتيتا مدرباً لآرسنال، ولكنه خطف الأنظار للعديد من الأسباب، بل وصل الأمر لترشيحه كخليفة لمواطنه الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

الأمر لم يتوقف عند تحسن نتائج وشخصية آرسنال مع أرتيتا، بل وصل أيضاً لهبوط مستوى سيتي، بعد رحيله عن منصب المدرب المساعد لجوارديولا.

هل كان الإسباني يفعل كل شيء بدلاً من معلمه في ملعب الاتحاد؟ الإجابة غير معروفة، والسؤال نفسه يبدو ظالماً لبيب الذي يمتلك سمعة كبيرة في عالم التدريب السنوات الأخيرة.

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ولكن الإجابة الأوضح، أن أرتيتا يمكنه خلافة جوارديولا بسهولة في مانشستر سيتي، وسط الأنباء المتزايدة حول رحيله عن النادي الإنجليزي قريباً.

الدفاع

الخط الخلفي في آرسنال، كان من أهم الأسباب التي جعلت الفريق الإنجليزي محط سخرية الجميع على مدار السنوات الماضية، ولكن الأمر اختلف تماماً مع أرتيتا.

المدرب الإسباني جعل آرسنال يظهر بشكل متماسك أكثر من أي وقت مضى، وحول الدفاع إلى نقطة قوة، ومازال يعمل على تقليل الأخطاء الفردية التي كلفت فريقه الخسارة في العديد من المباريات.

المفارقة أن مشكلة الدفاع انتقلت من آرسنال إلى سيتي، وازدادت بشكل واضح مع رحيل أرتيتا عن منصبه في الفريق، مما جعل الجميع يشك أن دوره في هذه الخاصية كان أكبر من جوارديولا.

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مانشستر سيتي أنفق ما يقرب من 460 مليون يورو على خط الدفاع فقط مع بيب، ومع ذلك يعتبر الحلقة الأضعف في الفريق حتى الآن.

قدوم أرتيتا في حالة رغبته في إنهاء تجربته مع آرسنال، سيعيد الهيبة الدفاعية لسيتي، ليضيف المزيد من الصلابة له مع باقي العوامل الأخرى.

التعامل مع النجوم

فترة قصيرة جداً قضاها أرتيتا في آرسنال، ومع ذلك ظهرت ملامح قوة شخصيته بشكل واضح جداً في العديد من الملفات الهامة بالنادي.

الإسباني أدار ملف التجديد لبيير أوباميانج ببراعة، ونجح في الحفاظ على خدمات الهداف الأول للفريق، وأقنعه برفض العديد من العروض المغرية كان أبرزها من برشلونة.

المهاجم الجابوني اعترف بنفسه في أكثر من فرصة، أن أرتيتا كان السبب الأهم في استمراره مع آرسنال، ولولاه كان سيفكر جدياً في الرحيل وعدم التجديد.

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صرامة أرتيتا ظهرت في العديد من المواقف أيضاً، أهمها ماتيو جيندوزي المعار مؤخراً للدوري الألماني، وكذلك مسعود أوزيل المستبعد تماماً بسبب التكاسل وعدم الانصياع لأسلوب المدرب.

مانشستر سيتي يمتلك العديد من النجوم، وسيواصل جلب المزيد من العناصر المميزة، لذلك أرتيتا يعتبر الشخص المناسب للتعامل مع أي نوعية يستقطبها النادي في المستقبل.

هوية مشابهة

سيتي أصبح مع جوارديولا ضمن أهم القوى الهجومية على مستوى العالم، بسبب الكرة الممتعة التي يقدمها الفريق خلال السنوات الماضية.

عقلية أرتيتا تشابه كثيراً لجوارديولا، حيث يعتمد في فلسفته على الاستحواذ وامتلاك الكرة لأطول مدة ممكنة من أجل السيطرة والفوز بالمباريات.

الإمكانيات الحالية لآرسنال، أجبرت أرتيتا على التحفظ بشكل أكبر لحين اكتمال مشروعه، نظراً للفقر الإبداعي بصفوف الفريق من ناحية العناصر اللازمة لخلق الفرص.

وعلى الجانب الآخر سنجد النقيض تماماً، مانشستر سيتي يمتلك كيفين دي بروينه، فيران توريس، برناردو سيلفا ورياض محرز، والعديد من اللاعبين المبدعين، مما يمكن أرتيتا من تطبيق فلسفته الخاصة بأفضل صورة ممكنة.

الوقت مازال مبكراً للحكم بشكل كامل على أرتيتا بالنجاح، وإمكانية توليه المهمة قريباً، لكن المؤشرات بكل تأكيد تبدو جميعها في صالح المدرب الواعد.