أرتيتا: مباراة تشيلسي مهمة لإعادة الثقة في أرسنال

أرتيتا يعيد ترتيب البيت

ذكر ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن الانتصار على تشيلسي في ديربي لندن قد تكون ما يحتاجه الفريق لاستعادة الثقة وإعادة العلاقات الإيجابية مع الجمهور.

وتعادل المدفعجية مع بورنموث الخميس بهدف لكل جانب في البريميرليج، في الظهور الأول للمدرب الإسباني على مقعد المدير الفني للفريق.

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وقال أرتيتا للمراسلين: "الطاقة هي كل شيء في الحياة أو الرياضة، ولو أوجدناها مع تشيلسي ستعطينا دفعة كبيرة، استقبال الجمهور للاعبين أمام بورنموث كان رائعاً".

وأكمل: "نحتاج لوجود ذلك التواصل، نحتاج لبناء تلك العلاقة لأنها ستجعلنا أقوى، تشيلسي فريق رائع وسيكون اختباراً حقيقياً لنا".

واستمر المدير الفني: "نحتاج أن يقتنع اللاعبين بالفلسفة الجديدة، ثم يأتي إقناع الجماهير، هذا الجزء الأهم من العمل، أتوقع الكثير مننا، يجب أن نجعل حياتنا أفضل بالانتصارات".

وختم: "عندما سنفوز الجمهور سيكون سعيداً لأن هذا ما ينتظروه مننا وتلك مسؤوليتنا أن نحقق الانتصارات".

وينتظر أرسنال سلسلة من اللقاءات الحافلة الأسبوع الجاري، إذ بعد ملاقاة تشيلسي الأحد سيستضيف أيضاً مانشستر يونايتد في الحادي والثلاثين من الشهر.