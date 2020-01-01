أرتيتا: لا نخشى كورونا وأرسنال قد ينهار

كورونا يثير الذعر في أوروبا

علق ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، على تفشي فيروس كورونا في أوروبا وتأثيره على كرة القدم، وحذر من ضغط المباريات ونتائجه على فريقه.

وأدى انتشار الفيروس في القارة العجوز لإلغاء وتأجيل عدداً من المباريات في إيطاليا، سويسرا، وبلدان أخرى، ويهدد إقامة حتى أمم أوروبا المقبلة.

وقال أرتيتا للإعلام: "لا نشعر بالقلق، بطبيعة الحال نتابع الإعلام والمعلومات طوال الوقت، عائلتنا هي من تشعر بالقلق لأن هناك عديد اللاعبين الأجانب من مختلف الأنحاء".

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وأضاف: "النادي والسلطات على اتصال دائم كل يوم، نتبع تعليمات الطبيب والبروتوكلات، ولكن لا نعرف ما قد يحدث، رأينا دولاً أتخذت قرارات صعبة لحماية الموقف، لذا ننتظر ونتابع".

وحول ضغط اللقاءات: "يجب أن نفعل أمراً ما لأننا نرى اللاعبين تحت الضغط موسم بعد الآخر، يمكن أن تواكب لموسم أو اثنين، ولكن في النهاية ستدفع الثمن وستنهار وتفقد جودتك".

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وتابع: "نملك تاريخاً كبيراً هنا ومباريات الكأس لها خصوصيتها التي يجب احترامها، ولكن في بعض الأحيان الضغط أكبر من الذي يمكن احتماله، لابد من وجود حل، لا يمكن إسعاد الجميع".

وأكمل الإسباني: "الضغط يزداد على اللاعبين، وإذا لم يتغير الوضع يجب السماح لنا بزيادة عدد اللاعبين في القائمة وعلى الاحتياط حتى، الجدول مضغوط والآن قد يزيد الأمر مع ظهور كورونا".

وعن رأيه في مسابقة الكأس: "خاصة للغاية، من أفضل اللقاءات في الموسم عندما تلعب النهائي في ويمبلي في أجواء جيدة، وهناك ارتباط بين الكأس وتاريخنا، وهذا ما نفكر به أمام بورتسموث".

ويحل أرسنال ضيفاً على بورتسموث هذا الأسبوع لحساب كأس الاتحاد، وذلك بعد توديعه مسابقة الدوري الأوروبي على يد أوليمبياكوس مساء الخميس الفائت.