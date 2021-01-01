أرتيتا بعد "الريمونتادا" أمام ويست هام: هذه المباراة ستُسبب لي بعض الكوابيس

أرتيتا منزعج من تراخي لاعبيه لكنه يأمل باستمرار صحوة الشوط الثاني في المباريات القادمة

إعتبر ميكيل أرتيتا، مدرّب نادي أرسنال، أن المباراة امام ويستهام التي إنتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها "صعب وصفها".

وكان آرسنال أكمل بـ"ريمونتادا" على وست هام وتعادل معه بثلاثة أهداف لكل منهما، في ديربي لندن مثير جمع بينهما بملعب لندن الأولمبي لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا بعد اللقاء: "كنا نعلم أن مباراتنا أمام ويستهام ستكون صعبة، هم قادرون على خلق المشاكل لأي فريق".

وتابع: "يبرعون بتسجيل أهداف على نسق هدفهم الأول، لكن الأهداف التي توالت لاحقاً والفرصة مع نهاية المباراة لا يجب أن تتكرر معنا، هذا أمر غير مقبول".

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عن العودة بالنتيجة أشار أرتيتا الى أن فريقه تحسّن كثيراً في الشوط الثاني، وانه لديه "ثقة كبيرة جداً باللاعبين وبأنهم لن يستسلموا للخسارة"، مضيفاً: "هذه المباراة ستُسبب لي بعض الكوابيس لأن بعض المهام التي علينا ايقافها أو تحسينها هي إيذاء انفسنا".



وأشار الى خيبة أمله الكبيرة من أداء الشوط الأول: "لا يُمكنني ان أتقبّل نتيجة الشوط الأول، أداءنا في الشوط الثاني هو الوحيد المقبول اليوم".

وشرح المدرب الاسباني إلى أن ربما أحد أسباب التراخي في الشوط الأول هو التعب أو النتيجة الإيجابية في اليوروباليج مؤخراً، "يبدو وكأن اللاعبين جميعاً دخلوا في مرحلة إسترخاء، ليس فرداً او اثنين".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد آرسنال ويصبح 42 نقطة ويرتقي للمركز التاسع مؤقتًا، فيما ارتفع رصيد وست هام للنقطة 49 وظل خامسًا.