أرتيتا المرشح الأبرز لقيادة أرسنال

مايكل أرتيتا يتصدر المشهد في أرسنال بعد ابتعاد رودجرز

تصدر المدرب المساعد لبيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي المرشحين لقيادة أرسنال في الفترة المقبلة خلفًا للمؤقت ليونبيرج.

وكان أرسنال قد أعلن منذ أسبوع ونصف إقالة مدربه أوناي إيمري لسوء النتائج في الفترة الأخيرة وتعيين أسطورة النادي ليونبيرج كمدرب مؤقت.

وبعد انطلاقته المتواضعة، لا يبدو أن ليونبيرج سيستمر في منصبه طويلًا وأن أرسنال سيبحث عن مدرب آخر ليكمل المهمة في الأيام المقبلة.

وحسب صحيفة تيليجراف البريطانية فإن ستان كرونكي وابنه جوش ينتظران الاستقرار على اسم محدد من بين الأسماء المرشحة لتولي قيادة الفريق في المرخلة المقبلة.

وبعد الاستقرار على اسم محدد سيتوجه الرجل الذي يقع عليه الاختيار إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مقابلة ستان وجوش كرونكي والاتفاق على التفاصيل.

وبعدما أعلن ليستر سيتي تجديد عقد مدربه بريندان رودجرز حتى عام 2025 تراجع اسمه بعدما كان أبرز المرشحين لقيادة أرسنال في الفترة الحالية حسب التقارير الصحفية.

وفي الوقت الحالي، بات الاسم الذي يتردد كثيرًا في أروقة أرسنال هو اسم نجم النادي السابق ومساعد بيب جوارديولا حاليًا في مانشستر سيتي مايكل أرتيتا.

وكان أرتيتا قد ترشح لقيادة أرسنال في الصيف قبل الماضي كأحد المرشحين لخلافة أرسين فينجر قبل أن يقع الاختيار على المقال حديثًا أوناي إيمري.

وفي الوقت الحالي، يعود اسم أرتيتا ليتصدر المشهد خاصة مع اقتراب نهاية حقبة بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي وسعي أرتيتا نحو بداية مسيرته التدريبية كرجل أول.

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يذكر أن ليونبيرج قد حقق انطلاقة مخيبة للآمال مع أرسنال حيث فشل في الفوز خلال المباراتين اللتين لعبهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فتعادل في مباراته الأولى أمام نورويتش سيتي وخسر في الثانية أمام برايتون