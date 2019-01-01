الإصابات تضرب أرسنال قبل مواجهة إيفرتون

النادي الإنجليزي ينتظر الإعلان عن مدربه الجديد خلال ساعات

يواجه فريق أرسنال أزمة جديدة مع الإصابات، قبل مباراته غداً السبت، في الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه ضد إيفرتون.

المدافع البوسني سياد كولاسيناك يأتي على رأس القائمة، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، خلال الهزيمة من مانشستر سيتي 3/0 الأحد الماضي.

الموقع الرسمي لأرسنال، أكد غياب اللاعب حتى بداية شهر يناير القادم، نظراً لمعاناته من كسر في الكاحل، مما يتسبب في مشكلة للفريق بمركز الظهير الأيسر.

ويأتي ذلك لغياب زميله كيران تيرني بنفس المركز، لمعاناته من خلع في الكتف، حيث أجرى عملية جراحية ستبعده عن الملاعب حوالي 3 أشهر.

وأما مسعود أوزيل فيعاني من إصابة هو الآخر بقدمه اليمنى، وسيتم تقييم حالته وتحديد إمكانية مشاركته أمام التوفيز صباح السبت.

مشكلة أخرى تواجه المدفعجية ضد التوفيز، لاحتمالية غياب هيكتور بيليرين الظهير الأيمن للفريق، لمعاناته من إصابة في أوتار الركبة، ومن المقرر تحديد مصيره مع أوزيل.

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ولم تتضح الصورة أيضاً بخصوص إصابة روب هولدينج في الركبة، سواء باستبعاده من قائمة المباراة أو ظهوره في ملعب جوديسون بارك.

وعلى جانب آخر يستعد النادي اللندني للإعلان عن التعاقد مع الإسباني ميكيل أرتيتا كمدرب للفريق، مع استمرار فريدي ليونبيرج كمدرب مؤقت أمام إيفرتون لتكون الأخيرة له.