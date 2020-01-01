أرتيتا: أوزيل غير محظوظ وكان يجب أن يسجل المزيد

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد أن لاعبه مسعود أوزيل يعاني من سوء حظ كبير في الفترة الماضية.

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال أن لاعبه الألماني مسعود أوزيل يعاني من سوء حظ كبير خلال الفترة الماضية رفقة الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرتيتا وأشاد خلالها بأوزيل وبالدور الذي يقدمه مع الفريق، وأكد خلالها أنه كان يستطيع تسجيل وصناعة المزيد من الأهداف.

وقال أرتيتا: "المطالبات الحالية هي بالبناء حول أوزيل ليصنع لنا الفارق في كل مباراة يخوضها، لكن للقيام بذلك علينا أن نمتلك الهيكل الجيد واللاعبين المناسبين من حوله لمساعدته على تحقيق هذا الهدف".

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وأضاف: "مستواه تغير كثيرًا وأعتقد أنه كان يستطيع أن يسجل المزيد من الأهداف ويصنع أكثر مما صنع منذ أن جئت، يبدو أن ما يمر به هو مجرد سوء حظ".

وأكمل عن جابريل مارتينيلي: "سيكون مثاليًا بالنسبة له أن يمثل منتخب إيطاليا، لكن ذلك في النهاية قراره وحده وسيتخذه بناءً على مشاعره الخاصة".

وأنهى تصريحاته: "عقيلته تشكل الفارق، لا أعرف كيف كانت عملية انضمامه سهلة بذلك الشكل وكيف تأقلم بشكل فوري هكذا".

جدير بالذكر أن أرسنال سيحل ضيفًا على نظيره تشيلسي مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.