أرتيتا: أوديجارد؟ لا أعرف شيئًا ولكن ربما تأتيني مكالمة مهمة اليوم

أرتيتا يعلق على أنباء انضمام أوديجارد إلى آرسنال

يتوقع ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال سماع المزيد من المعلومات جول رغبة النادي للتعاقد مع مارتين أوديجارد لاعب ريال مدريد مساء اليوم السبت.

وقرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول بكامل قوته، في سباق التعاقد مع لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجارد من ريال مدريد.

أوديجارد عاد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بعد فترة إعارة ناجحة مع ريال سوسييداد، كان من المقرر استمرارها لمدة عام آخر.

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وحول ذلك، نفى أرتيتا أن يكون قد حدث وتم التوصل إلى اتفاق خلال الوقت الحالي حيث أكد أنه لا يعلم أي جديد عن الأمر، ولكنه ترك الباب مفتوحًا أمام الحسم خلال ساعات.

وقال "لا يمكنني الحديث عن أي لاعب ليس معنا، لدينا فكرة واضحة جدًا حول كيفية تطوير لاعبينا وما يحتاجون إليه للقيام بذلك ونعمل من أجل التحسن على كافة الجوانب"

وأضاف: "كل القرارات التي نتخذها هي لتعزيز هذا التطور ومحاولة منحهم أفضل فرصة ممكنة، سوق الانتقالات الشتوية سيكون فرصة لإضافة بعض اللمسات بالطبع"

وتابع: "قد يتساءل المشجعون عما إذا كانت الأمور ستسير بشكل مختلف لو ظهر الكابتن بيير إيمريك أوباميانغ ضد ساوثامبتون، حيث تم استبعاد القائد من الفريق قبل وقت قصير من انطلاق المباراة ولكننا نثق في جميع لاعبينا"

وأردف: "قد تصلني مكالمة هامة اليوم بخصوص أوديجارد، ولكن حتى الآن ليس لدي أي جديد حتى أخبركم به، نفكر في المواعيد المقبلة ولدينا رغبة في مواصلة التحسن"

أرتيتا يمنح أوديجارد وعدًا بأدوار مهمة في آرسنال

يذكر أن أوديجارد البالغ من العمر 22 سنة لعب لمدة 367 دقيقة فقط على مدار هذا الموسم، حيث ظهر في 9 مباريات أغلبها كبديل.