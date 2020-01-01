أرتيتا: أوباميانج أهم لاعب في أرسنال وسنحاول إقناعه بالبقاء

أرتيتا يمدح أوباميانج ولينو ويكشف تطورات إصابة كولاسيناك..

أبدى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال ، سعادته عقب الفوز على إيفرتون ، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال، حقق الفوز على التوفيز بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، في الأسبوع السابع والعشرين من عمر المسابقة.

وقال أرتيتا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أفضل شيء هو الروح التي أظهرناها بعد مشاركتنا في الدوري الأوروبي ، لقد خضنا 3 مباريات في 7 أيام".

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وأضاف المدرب الإسباني: "لقد عدنا في النتيجة بعدما تأخرنا أمام إيفرتون بفضل المرونة التي أظهرناها".

وبسؤاله عن إصابة لاعبه سياد كولاسيناك، أجاب: "أنه يعاني من مشكلة في الكتف، جميع اللاعبين عانوا من الشد العضلي، لم يكن في مقدورنا سوى إجراء تغييرين، كان علينا أن ندافع بعمق للغاية".

وأردف نجم الجانرز السابق: "بيرند لينو؟ كان جيدًا حقًا اليوم، لقد أنقذنا في اللحظة المناسبة".

وتطرق أرتيتا، للحديث عن مهاجمه بيير أوباميانج، الذي سجل هدفين الليلة: "ما قدمه أمام إيفرتون لا يُصدق، عندما أتيت إلى أرسنال، كان لدي بعض التساؤلات حوله".

واستدرك: "لكنه أظهر التزامه، أردت منه أن يظهر ما إذا كان يريد أن يفعل ذلك خاصة على الجانب البدني".

وتابع: "أوباميانج هو أهم لاعب لدينا، ولا شك في تأثيره على هذا الفريق، سيتعين علينا إقناعه بالبقاء معنا".

وأتم: "الفوز بثلاث مباريات في سبع مباريات. ميجعل هذا الأسبوع الأفضل بالنسبة لي، بالتأكيد".

يذكر أن أرسنال بالفوز أصبح في المركز التاسع برصيد 37 نقطة وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، و4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس الذي بات مؤهلًا لدوري أبطال أوروبا بعد إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركات الأوروبية بدءًا من الموسم المقبل.