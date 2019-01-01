أرتور يعود لتدريبات برشلونة استعدادًا لنهائي الكأس ضد فالنسيا

النجم البرازيلي أرتور يعود لتدريبات فريق برشلونة استعدادًا لمواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

عاد اللاعب البرازيلي أرتور نجم وسط ملعب فريق برشلونة لتدريبات النادي الكتالوني التي أقيمت اليوم استعدادًا لمواجهة فالنسيا الختامية في نهائي كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا ليدعم اللاعب البرازيلي تشكيلة المدرب إرنيستو فالفيردي قبل المواجهة المرتقبة، بعد تعرض عدد كبير من نجوم الفريق للإصابة.

وتدرب اللاعب بشكل طبيعي مع المجموعة مستهدفًا الجاهزية في لقاء السبت المقبل، بينما تغيب نيلسون سيميدو الذي أمضى الليلة الماضية في مستشفى في بلباو.

برشلونة يظهر بهذا الشكل قبل نهائي الكأس 👇👀 pic.twitter.com/bwngebcYcu — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مايو ٢٠١٩

وكان سيميدو قد تعرض للإصابة في مواجهة الأمس ضد إيبار في الجولة الـ 38 والختامية من الدوري الإسباني وغادر الملعب بين الشوطين.

وتعادل برشلونة في المباراة الأخيرة له ضد فريق إيبار بهدفين نظيفين، واختتم ميسي بطولة الدوري متربعًا على لقب الهداف بعدما سجل الهدفين للنادي الكتالوني.

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جدير بالذكر أن فريق برشلونة يستعد بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة للمباراة الهامة التي ستكون الختامية في الموسم الخاص بالنادي الكتالوني أمام فالنسيا عقب حسم الدوري لصالح والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.