أرتور: ميسي يساعدني كثيرًا ومباراة ليفربول لا تزال تؤلمنا

أرتور نجم وسط ملعب برشلونة يؤكد أن ليونيل ميسي يقدم له الكثير من المساعدة منذ وصوله لبرشلونة.

كشف النجم البرازيلي أرتور ميلو لاعب وسط ملعب برشلونة عن تلقيه الكثير من المساعدة من قبل القائد ليونيل ميسي منذ قدومه للبلوجرانا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرتور ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" وكشف خلالها عن تفاصيل جديدة حول انضمامه لصفوف برشلونة.

وقال أرتور: "ميسي ساعدني كثيرًا منذ وصولي لصفوف برشلونة، كلما تحدث عني في مقابلة ذلك يسعدني ويعد جيدًا للغاية بالنسبة لي، أنا أحب ما يقدمه في الملعب بشكل كبير لأنه لا يحب أن يكون له أي امتيازات".

وأضاف عن انضمامه لبرشلونة: "التوقيع لبرشلونة كان على وشك الانهيار والمفاوضات مع جريميو تعقدت لأنهم أرادوا المزيد من الأموال لكنني أتفهم السبب خلف ذلك فأنا ألعب هناك منذ أن كان عمري 14 عامًا".

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وأكمل: "في النهاية وبسبب علاقتي الطيبة مع رئيس النادي والجميع هناك نجحت صفقة انضمامي لبرشلونة، الكل كان يعرف كيف أحلم بذلك اليوم بشكل مستمر".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن لقاء ليفربول: "عندما نتحدث عن الأمر نمر بصعوبات كبيرة لقد كانت فترة صعبة وما حدث لا نجد له إجابة حتى الآن، لقد كنا في طريقنا للتتويج لكل شيء".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليفربول بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل.