أرباح ضخمة.. كيف كانت عوائد ريال مدريد المادية بعد الفوز بالسوبر؟

12 مليون يورو للنادي و150 ألف يورو لكل لاعب

لم تتوقف مكاسب التتويج بكأس السوبر الإسباني لدى ريال مدريد عند رفع اللقب وإنقاذ الموسم الصفري فقط، حيث انتعشت خزائنه المادية من خلف هذا التتويج.

وحصل ريال مدريد على لقب كأس السوبر الإسباني في النسخة الأولى بالنظام الجديد بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بركلات الجزاء مساء أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبهذا الفوز يكون ريال مدريد قد حقق اللقب الأول بالنظام الجديد وأضاف كأسًا إلى موسم لم يفز فيه بأي من البطولات التي شارك فيها قبل أن ينقذه السوبر.

وحصل ريال مدريد على أرباح كبرى بمشاركته وفوزه باللقب أنعشت خزائنه كما أنعش اللقب خزائن بطولاته ليستفيد من جميع النواحي.

وحصل ريال مدريد على مبلغ 12 مليون يورو، كإجمالي أرباح نظير مشاركته في البطولة بالإضافة إلى الجزء التجاري الخاص بالصور والمؤتمرات والمبلغ الذي حصل عليه بعد فوزه باللقب.

ونظير المشاركة فقط، حصل ريال مدريد وبرشلونة على 6 ملايين يورو، وأتلتيكو مدريد على 4 ملايين يورو، بينما حصل فالنسيا على 1.7 مليون يورو فقط.

وأضيف إلى ذلك مبلغ 2 مليون يورو بعد تتويج الفريق الملكي باللقب، ليصل الإجمالي الذي حصل عليه إلى 12 مليون يورو كإجمالي في النهاية.

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وحصل كل لاعب في ريال مدريد على مكافئة قدرها 150 ألف يورو، ليستفيد جميع أطراف النادي الملكي من المشاركة والتتويج في ليلة أعادت البريق من جديد للفريق.