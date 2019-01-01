مدرب شباب الأهلي: أحد المشجعين وجه سبابًا إلى أحمد خليل

مدرب شباب الأهلي يكشف عن توجيه أحد المشجعين لسباب ضد أحمد خليل.

أكد المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، على أن أحمد خليل مهاجم الفريق، تعرض للسباب من أحد المشجعين، خلال مباراة الوحدة.

أروابارينا قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية: "أنا سعيد بالأداء والنتيجة، والسيطرة التي كانت لفريقي، والطرد زاد من صعوبة مهمة الوحدة في المباراة، وكان ينقصنا الحساسية والتركيز في الأمتار الأخيرة".

وتابع: "اللاعبين طبقوا المطلوب منهم في الشوط الثاني، وأهنئ اللاعبين على الأداء والنتيجة، وفي مقدمتهم اللاعبين على مقاعد البدلاء، وغدًا نستأنف الاستعداد للقاء الوصل في الجولة التاسعة للدوري".

الأرجنتيني تحدث عن واقعة أحمد خليل حيث قال: "خليل كان يشتكي لي من أحد الجماهير في مدرجات استاد راشد، والذي كان يتعدى بالألفاظ على اللاعب، وأنا لا أعرف التصرف القانوني في مثل تلك الحالة، وأنا غير معتاد عليها في ملاعب الإمارات، ولم يسبق أن صادفتني من قبل".

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وواصل ضاحكًا: "البعض أعتقد أن هناك شيء بيني وبين أحمد خليل، وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئاً مع خليل الأقوى مني جسدياً، وربما أستطيع ذلك مع لاعبين بمثل قوتي وسني".

واختتم أروابارينا تصريحاته قائلًا: "خليل لاعب مميز، وسأظل وراءه حتى يصل إلى مستواه المعروف، لأنه لاعب مهم لشباب الأهلي والمنتخب الإماراتي"

شباب الأهلي فاز على الوحدة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.