العبد: صلاح ساعدني في مصر وعرفت أنه سينجح

آدم العبد يشيد بالنجاح الذي وصل له محمد صلاح ويكشف عن كيفية مساعدته له عندما انضما معًا لمنتخب مصر تحت قيادة بوب برادلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم المصري آدم العبد قائد فريق ويكمب وندررز بما يقدمه مواطنه محمد صلاح رفقة فريق ليفربول خلال الأشهر الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها العبد وكشف فيها عن العلاقة المميزة التي جمعته بمحمد صلاح عندما كان الثنائي معًا في منتخب مصر.

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وقال العبد: "التدرب معًا كان ممتع، لقد عانيت بعض الشيء خلال قضاء الوقت بالغرفة فلغتي العربية ليست عظيمة، لذلك كنت أشعر أنني وحيد، لقد كانت تجربة صعبة".

وأضاف: "محمد صلاح ساعدني عندما كنا معًا في نفس الغرفة، لقد حاول التحدث معي بالقليل من الإنجليزية، هو شخص رائع حقًا".

وأكمل: "درجة الحرارة كانت فوق الـ 40 تحت شمس القاهرة عندما كنت أواجه محمد صلاح في التدريبات، من وقتها عرفت أنه لاعب مميز، كلما لمس الكرة أصبحت هدفًا، كان لديه سرعة كبيرة وقوة، الجميع هناك عرف كيف أنه لاعب رائع، والآن أصبح ملك ليفربول وملك مصر".

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واختتم تصريحاته: "لقد أشعل الدوري السويسري، لكنه لم يحصل على الفرصة في صفوف تشيلسي، بعض الأحيان الطريق يتم قطعه بعائق، لكنك يمكنك أن تصل لهدفك من طريق آخر".

جدير بالذكر أن العبد وصلاح لعبا معًا في واحدة من أفضل تصفيات مصر المؤهلة لكأس العالم حيث حقق الفراعنة ستة انتصارات متتالية قبل أن تلقي بهم هزيمة وحيدة أمام غانا خارج المنافسة.