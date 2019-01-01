شرط غريب يعرقل صفقة انتقال رابيو لبرشلونة

انتقال رابيو لبرشلونة قد يفشل بسبب شرط غريب يريده اللاعب ووالدته في عقده مع البلوجرانا يمنع النادي من وضعه بمراكز معينة بالملعب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن انضمام أدريان رابيو لصفوف فريق برشلونة أصبح مهدد بالفشل التام خلال الساعات القلية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، والتي ذكرت أن والدة اللاعب والتي تعد وكيلته في نفس الوقت طلبت وجود بندًا غريبًا في عقده.

وتريد والدة اللاعب بندًا يمنع نادي برشلونة من الاستعانة باللاعب في صفوف البلوجرانا بمراكز معينة، تحديدًا مركز وسط الملعب المدافع الذي يجيده سيرجيو بوسكيتس.

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ويرفض نادي برشلونة تمامًا أن يمرر مثل ذلك البند في التعاقد، حيث ترى الإدارة أن مثل تلك الأمور تخص الجهاز الفني للفريق فقط ولا يحق لهم التدخل فيها.

ولا يحب رابيو أن يشغر مركز وسط الملعب المدافع، وهو ما أكد عليه اللاعب من قبل في تصريحات صحفية بعد أحد المباريات أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن اللاعب قد أتم اتفاقه بالفعل مع نادي برشلونة وسيتم الإعلان عن انضمامه في الموسم الجديد.